TL’ye yatırım yapan kaybetmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 2021'de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'ye, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu
imzasıyla gönderilen mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan 'liralaşma' stratejisine vurgu yapılırken, Türk Lirası
'na yatırım yapanlara getiri güvencesi verildi.
ASLİ UNSUR LİRALAŞMA
Merkez Bankası'nın sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlattığına dikkat çekilerek, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu kaydedildi. Liralaşmanın, orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile TL tasarrufların teşvik edileceği ve getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Kur korumalı tasarruf araçlarının, mevduatın vadesinin de uzamasına destek olacağı, zorunlu karşılık kararları ile birlikte liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlayacağı kaydedildi.
DIŞ BORCA BAĞIMLILIK AZALACAK
TCMB'nin likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişi kademeli bir şekilde yöneteceğine dikkat çekilerek, "Para takas (swap) işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere, Türk Lirası'na erişimde Türk Lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirilecek" denildi. Mektupta, cari dengeyi destekleyen ve döviz kazandırıcı sektörlere yönelik fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesinin önemine dikkat çekildi.
Açıklamada, "Söz konusu hedeflere odaklanmış kredilerin desteğiyle üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılık en aza indirilerek, kurların serbest piyasa koşullarında ve ekonomik temeller etrafında uzun dönemli istikrarı için gerekli koşullar sağlanacaktır" denildi.
İŞTE 2022'NİN YOL HARİTASI
* TL tasarruflar teşvik edilecek
* TL tasarrufun getirisi alternatiflerin altında kalmayacak.
* Mevduatın vadesi uzatılacak.
* TCMB likidite ve karşılık operasyonlarında TL araçlara geçişi sağlayacak.
* Swap işlemlerinin toplam fonlamadaki payı azaltılacak.
* TL cinsi teminat ve araçlara öncelik verilecek.
* Cari dengeyi destekleyen yatırımlar uygun vadeli TL ile fonlanacak.
* Dış borçlanmaya bağımlılık azaltılacak.
* Fiyat istikrarının sağlanması için toplumsal mutabakat sağlanacak.
* Vergilendirme stratejileri fiyat istikrarı hedefleriyle tam uyumlu hale getirilecek.
* Ticarette fiyat rekabetini engelleyen unsurlara karşı kamunun denetim, gözetim ve düzenleme kapasiteleri etkin kullanılacak.