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Giriş Tarihi: 14.3.2023 16:17

TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.

AA
TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerden 142 bin ton ürün aldığını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı
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