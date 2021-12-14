TMO Genel Müdürü Güldal’dan un üretimiyle ilgili açıklama! Makul fiyatlarla tedarik ediyoruz

Güldal, zaman zaman ülkede un fiyatlarıyla ilgili haberlerin gündeme geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür."

Un regülasyonunun önemli olduğunu aktaran Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak kasım ve aralık aylarında 185-200 lira aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz." diye konuştu.