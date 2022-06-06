TMO oyunu bozdu çiftçi kazandı

Öncekigün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları fırsatçıların oyununu bozarken çiftçinin yüzünü güldürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl 2.250 TL olan buğday alım fiyatını baz alan fırsatçılar, bu yıl fiyatların en fazla 4.500- 5 bin TL olarak açıklanacağı yönünde manipülasyon yaparak çiftçinin buğdayını ucuza almaya çalıştı. Ancak TMO'nun sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağı yönündeki açıklaması çiftçinin alın terine göz koyan fırsatçıları da piyasadan dağıttı. Alım fiyatlarının açıklanmasıyla rahat nefes aldıklarını belirten çiftçiler, "Geçen yıl buğday alım fiyatı mayıs ortasında açıklanmıştı. Bu yıl açıklama gecikince fırsatçılara gün doğdu. Buğday fiyatları piyasada 7 bin liradan seyretse de yeni hasatla fiyatların düşeceği iddia edildi. Bazı fırsatçılar buğdayın tonunu 5.500 TL'den almaya çalıştı. Bu fiyat elimizi güçlendirdi" dedi.Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, açıklanan alım fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunu belirterek, "Dünya piyasalarında buğdayın tonu ortalama 450 dolar. Global piyasalara yakın fiyat açıklandı. Bu fiyatla çiftçi malını stokçulara vermez, elinde tutar. Çiftçi kazandı" diye konuştu. Dünya piyasalarında fiyatların hareketli seyrettiği anlatan Reis, "Fiyatlar daha da artarsa çiftçinin elinin güçlü olması için bu fiyatların yukarı yönlü güncellenmesi gerekebilir. TMO alım fiyatlarını piyasalara göre revize ederse Türk çiftçisi kazanır" ifadelerini kullandı.TMO yetkilileri, alım fiyatlarından çiftçilerin memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu an Rusya ve Ukrayna buğdayı nedeniyle dünya piyasaları hareketli. Türkiye burada ara bulucu rol üstleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa fiyatlar düşebilir. Ancak biz buğdayı açıkladığımız rakamdan alacağız. Eğer fiyatlar afaki oranda artarsa elbette yukarı yönlü revizyon yapılır."