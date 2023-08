TMO PATLAMASI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Etkilenen ürün 15 bin ton

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamaya ilişkin, "Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton" dedi.

Ordu'ya gelen Bakan Yumaklı, Kocaeli'deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Teknik ekiplerin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini belirten Yumaklı, "Şu an itibarıyla patlamanın toz sıkışması kaynaklı teknik bir boyutun olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki bizim görevimiz; tüm yönleri ile hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler, gerekli araştırmaları yapıyor. Her şey bittikten sonra sonuçları da kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Burada 13 yaralımız vardı. Bunlardan 2'si maalesef çok ağırdı. Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldüm. Kendisine Rabbimden rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde ağır yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Diğer yaralılar ile alakalı herhangi bir hayati tehlikeleri yok" dedi.



Konunun çok sık speküle edildiğini belirten Yumaklı, "Bu konuda uzman olmayanların dile getirdiği bazı noktalarla ilgili bir hususu söyleyeyim. Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek; konuyu bilmemekten kaynaklanır. Sadece bunu söyleyebilirim. Buradan üretilen her ürünün Türkiye ekonomisine, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.