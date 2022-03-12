TMO Ramazan öncesi piyasaya yağ verecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO
) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, son dönemin en spekülatif konusu haline gelen ayçiçeği
yağında hiçbir arz sorununun bulunmadığını, afaki fiyat artışlarında müdahale ederek piyasayı regüle ettiklerini söyledi. TMO ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen '2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi'nde SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Güldal, "Geçen yıl da bu tür bir spekülasyon ortaya çıkmıştı. Fiyatlar 90 liralara kadar çıkmıştı. Biz bir miktar yağı piyasada makul fiyatlarla satınca o dönem fiyatlar 65 liraya kadar gerilemişti" dedi.
200 TL'YE ALANIN ELİNDE PATLAYACAK
Bu yıl da benzer şeylerin yapıldığını anlatan Güldal, "Yokluk hissi meydana getirerek yüksek fiyatlarla tüketicilerimizi telaşa kaptırıp marketlere hücum ettiriyorlar. Son bir kaç gündür marketlerde yağla ilgili büyük bir yoğunluk yok. İnsanlar yağın bitmeyeceğini de gördü. Boşalan raflar doluyor. Gemiler takıldı, yağ gelmiyor gibi bir spekülasyon yaptılar. Ancak sonrasında gemiler de hareket etti. Bundan sonra bağlatılar da devam ediyor. Endişeye gerek yok. Türkiye'nin arz eksikliği söz konusu değil. Hasat eylülde başlayacak. O dönemi rahatlıkla geçirecek yağ rezervleri mevcut" diye konuştu. Bu yıl da ani fiyat artışında Tarım Kredi marketler üzerinden müdahale ettiklerini aktaran Güldal, "5 kilogramlık yağı 92.50 TL'den sattık. Ramazan öncesinde yine müdahale edeceğiz. Şu anda rafine yaptırıyoruz. Yağları Tarım Kredi marketlerden vermeyi planlıyoruz. Böylece piyasada fiyatları da dengede tutmayı hedefliyoruz. 190-200 TL'den yağ alanların elinde patlayacak, fiyatlar geriye gelecek. Sürekli müdahale edemeyiz çünkü insanlar fiyat artacak diye ihtiyacı olmayan yağı alıyor" şeklinde konuştu.
BESİCİYE 5 MİLYAR TL'LİK DESTEK
TMO'nun temmuzdan beri yem regülasyonu yaptığını hatırlatan Güldal, şunları anlattı: "Küçükbaş yetiştirici ve besicilerimize piyasanın yarı fiyatına arpa veriyoruz. Piyasada arpa fiyatlarının tonu 4.500 TL iken biz bunu 2.500 TL'den veriyoruz. Yine aynı şekilde kanatlı yetiştiricileri ve süt üreticilerine de piyasada 4.700 TL olan mısırı 3.000 TL'den veriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3.2 milyon ton hayvancılık sektörüne yem hammadesi sattık. Yem fiyatları soya gibi diğer ürünlerin ithal maliyetlerinden dolayı dalgalı bir seyir izliyor. Biz verdiğimiz arpa ve mısırla üretcilerimizin yem girdilerini düşürüyor, maliyetini paylaşıyoruz. Şu ana kadar üreticilerin yeme vereceği 4-5 milyar TL'lik kaynağı cebinde bıraktık. Bu miktarın bir kısmını devlet olarak üstlenmiş olduk."
HASADA KADAR REGÜLASYON SÜRECEK
TMO'nun un regülasyonunda 400 işletme ile işbirliği yaptığını anlatan Güldal, "Şu anda da bu işbirliği devam ediyor. Biz hammaddeyi yani buğdayı verdiğimiz firmalardan un fiyatında taahhüt alıyoruz. Fırınlar için un çuvalını 200 TL'den veriyoruz. Piyasada un 300 ila 350 TL arasında seyrediyor. Regülasyonumuzla 200 TL'den un alınabiliyor. Hasat dönemine kadar regülasyonumuzu sürdüreceğiz" dedi.
4 YILIN EN BEREKETLİ HASADI
Bu yıl Türkiye'nin yüzde 80 yağış rejimi aldığını kaydeden Güldal, nisan ve mayıs ayı iklim koşullarının normaller civarında gerçekleşmesi durumunda son 4 yılın en bereketli hububat hasadının olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Çiftçinin hububat fiyatlarının yükselmesinden dolayı üst gübreyi kullanmaya teşvik edildiğini anlatan Güldal, "İyi bir hububat sezonu olacağını düşünüyoruz. Yeni hasat dönemi mayıs sonunda başlayacak. Müdahale alım fiyatını hasat başlarken ya da başlamadan önce açıklayacağız" diye konuştu.