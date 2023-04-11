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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:08

TMO’dan "tesislerin satışa çıkarıldığı" haberlerine ilişkin açıklama

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından “TMO tesislerinin satışa çıkarıldığı” yönündeki haberlerle ilgili, “Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan tesisin mülkiyeti TMO’ya aittir. Bahse konu tesis de 2021 yılında kiraya verilmiştir. Tarımsal faaliyet ve depolama amaçlı kullanılması şartı ile kiralanan tesisin başka bir amaçla kullanılması söz konusu olmadığı gibi satışı da mümkün değildir. TMO, bu tesisin satışını düşünmemektedir” denildi.

İHA
TMO’dan tesislerin satışa çıkarıldığı haberlerine ilişkin açıklama

TMO tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesindeki TMO tesisleriyle ilgili son günlerde bazı basın yayın organlarında "TMO tesislerinin satışa çıkarıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Haberlerde bahse konu geçen Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tesisin mülkiyetinin TMO'ya ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "TMO, mülkiyetindeki bazı taşınmazları atıl taşınmazların ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesi amacıyla zaman zaman 3'üncü şahıslara ihale yoluyla kiralamaktadır. Bu kapsamda bahse konu tesis de 2021 yılında kiraya verilmiştir. Tarımsal faaliyet ve depolama amaçlı kullanılması şartı ile kiralanan tesisin başka bir amaçla kullanılması söz konusu olmadığı gibi satışı da mümkün değildir. TMO, bu tesisin satışını düşünmemektedir" cümlelerine yer verildi.

Açıklamada, TMO'nun Milas'ta etkin olarak görev yaptığı ve iştigal alanına giren ürünlerde alım faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdiği aktarılarak, "Nitekim TMO Milas iş yerinin 2022 dönemi ürün alım randevuları hasatla birlikte açılmış ve TMO'ya arz edilen ürünlerin tamamı satın alınmıştır. TMO, bundan sonraki süreçte de Milas'taki faaliyetlerini üreticilerimiz lehine sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

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TMO’dan "tesislerin satışa çıkarıldığı" haberlerine ilişkin açıklama
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