TMO’nun alım politikaları tarımsal üretime olumlu yansıyacak

"ÜRETİCİLERİN EMEKLERİ KARIŞILIK BULUYOR"

Açıkladıkları buğday ve arpa alım fiyatlarından üreticilerin memnuniyet duyduğunu ifade eden Güldal, hububat alımlarında maliyet ve piyasa karşılaştırmaları yapıldığında üreticilerin emeğinin karşılığını bulduğu bir fiyatlandırma olduğunu söyledi. Güldal, bu yıl buğday ve arpa alım fiyatlarında güncelleme yapılarak üreticilerden ürün almaya devam ettiklerini bildirdi.

TMO'nun son yılların en büyük hububat alımını sürdürdüğünü vurgulayan Güldal, şöyle konuştu:

"STOK, FİYAT VE ALIM POLİTİKALARINDA İYİ BİR NOKTAYA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

"Üretici hasadı devam eden yerler var. Gerek TMO depoları gerekse lisanslı depolar çok büyük ölçüde dolmuş durumda. Açık yerleri de kullanarak üretici beklentilerine karşılık veriyoruz. Ciddi bir stok oluşturduk. 'Yurt içi üreticilerimizden ürünlerimizi alarak stok oluşturma amacımız var.' demiştik, belirlendiği gibi fiyat ve alım politikaları da ona göre şekillenerek planlandığı gibi devam ediyor. İyi bir noktaya gelmiş durumdayız."

TMO'ya ürün satan üreticilere ürün bedelin kısa sürede ödendiğine işaret eden Güldal, ödemelerin yaklaşık 12 gün içinde yapıldığını dile getirdi. Güldal, primlerin ise 1 ay içinde üreticilerin eline geçtiğini ifade etti.