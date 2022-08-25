TMO’nun alım politikaları tarımsal üretime olumlu yansıyacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin ürün pazarlama tercihlerinde ağırlıklı olarak TMO'ya yöneldiklerini belirterek, "Üretici noktasındaki memnuniyet ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin tarımsal üretimine çok pozitif katkı sağlayacak." dedi.
"ÜRETİCİLERİN EMEKLERİ KARIŞILIK BULUYOR"
Açıkladıkları buğday ve arpa alım fiyatlarından üreticilerin memnuniyet duyduğunu ifade eden Güldal, hububat alımlarında maliyet ve piyasa karşılaştırmaları yapıldığında üreticilerin emeğinin karşılığını bulduğu bir fiyatlandırma olduğunu söyledi. Güldal, bu yıl buğday ve arpa alım fiyatlarında güncelleme yapılarak üreticilerden ürün almaya devam ettiklerini bildirdi.
TMO'nun son yılların en büyük hububat alımını sürdürdüğünü vurgulayan Güldal, şöyle konuştu:
"STOK, FİYAT VE ALIM POLİTİKALARINDA İYİ BİR NOKTAYA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"
"Üretici hasadı devam eden yerler var. Gerek TMO depoları gerekse lisanslı depolar çok büyük ölçüde dolmuş durumda. Açık yerleri de kullanarak üretici beklentilerine karşılık veriyoruz. Ciddi bir stok oluşturduk. 'Yurt içi üreticilerimizden ürünlerimizi alarak stok oluşturma amacımız var.' demiştik, belirlendiği gibi fiyat ve alım politikaları da ona göre şekillenerek planlandığı gibi devam ediyor. İyi bir noktaya gelmiş durumdayız."
TMO'ya ürün satan üreticilere ürün bedelin kısa sürede ödendiğine işaret eden Güldal, ödemelerin yaklaşık 12 gün içinde yapıldığını dile getirdi. Güldal, primlerin ise 1 ay içinde üreticilerin eline geçtiğini ifade etti.
"MISIR ÜRETİCİLERİMİZİN TMO'YU TERCİH EDECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORUZ"
Güldal, bu sezon mevsim şartlarının da üreticinin lehine gitmesiyle mısırda ciddi bir rekolte olduğuna dikkati çekerek, birim alandan elde edilen ürün miktarının yükseldiğini söyledi.
Ton başına 5 bin 700 lira fiyatla mısır alımına başlanacağını belirten Güldal, "Mısır üreticilerimizin TMO'yu tercih edeceklerini tahmin ediyoruz çünkü fiyat gayet iyi. Fiyat, piyasa fiyatlarını düşürmeyecek şekilde, biraz da üstünde gerçekleşti. Mısır noktasında önümüzdeki aylarda ciddi bir alım gerçekleştireceğiz." dedi.
Bakliyat çeşitlerinden nohutta da iyi bir alım fiyatı açıklamayı planladıklarını dile getiren Güldal, "Nohut ve yeşil mercimekle ilgili piyasa hazırlığımızı yaptık. Bunları da değerlendireceğiz. Burada önemli olan şu, üreticilerimizin aleyhine fiyatlar düştüğü anda TMO olarak devreye girebiliyoruz ama üretici lehine seyrettiği sürece de biz piyasayı takip ediyoruz." diye konuştu.
KURU ÜZÜM ALIMLARI EYLÜLDE BAŞLAYACAK
Kuru üzüm alımlarına ilişkin de bilgi veren Güldal, süreci takip ederek 12 Eylül civarında kuru üzüm alımlarını başlatacaklarını bildirdi. Güldal, kuru incir ve kuru kayısıda da piyasayı takip ettiklerini belirtti.
Bu yıl fındıkta rekoltenin iyi olduğunu söyleyen Güldal, şu değerlendirmede bulundu:
"Kalite çok iyi. Açıklanan fiyatlar bütün fındık üreticilerini memnun etti. Fındık fiyatları üreticinin beklentilerini karşılamış durumda. 11 noktada alımlarımızı başlattık. Önümüzdeki hafta da fındık hasadının yoğunlaşmasıyla beraber 50 noktaya kadar fındık alım noktamızı artıracağız. Her alım noktasında da birden fazla ekip açabileceğiz. Dolayısıyla fındık üreticilerimizin çok fazla sıra beklemeden TMO'ya ürünlerini teslim etmesini sağlayacağız. Üreticilerimizin aynı gün ürünlerini teslim edebilmesi, randevu alarak gününde gelmesiyle mümkün."
"TMO'NUN PİYASA İÇİNDE OLMASI ÜRETİMİ OLUMLU ETKİLİYOR"
Üreticilerin TMO'nun politikalarından büyük mutluluk duyduklarını belirten Güldal, şunları kaydetti:
"Üreticilerimiz ürün pazarlama tercihlerinde ağırlıklı olarak TMO'ya yöneliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Üretici noktasındaki bu memnuniyet, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin tarımsal üretimine çok pozitif katkı sağlayacak. Bu sene buğdaydaki politika, önümüzdeki yıl buğday üretiminde, kalitesinde ve buğday veriminde yükselişe sebep olacaktır. Fındıktaki iyi fiyatlandırma üreticilerimizin fındık bahçeleriyle daha yoğun bir şekilde ilgilenmelerine sebep oldu ve fındıkta birim alanda elde edilen verim miktarı arttı, gelir ve kalite yükseldi. TMO'nun piyasa içinde bulunması, üreticiyle muhatap olması üretimi son derece olumlu etkiliyor."