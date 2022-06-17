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Giriş Tarihi: 18.6.2022

TMSF: Kayyım iddiaları doğru değil

TMSF: Kayyım iddiaları doğru değil
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yayımlanan kayyım haberleri hakkında açıklama yaptı. TMSF açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, 'Kayyım 20 milyon euro ile kayıplara karıştı' haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur" ifadelerine yer verildi. Söz konusu haberlerin hayal mahsulü, iddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "TMSF yönetiminde hem kârlılığı hem de istihdamı artırılan şirketlere yalan haberlerle zarar vermeye çalışanlar suç işlemektedirler. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."
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TMSF: Kayyım iddiaları doğru değil
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