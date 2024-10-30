TMSF üç şirketi satışa çıkardı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ile Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı. Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin, muhammen bedeli 2 milyar 100 milyon lira, RHG Enertürk muhammen bedeli 6 milyar 200 milyon lira ve Form Sünger'in ise muhammen bedeli 3 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.