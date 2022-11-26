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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:38

TMSF'den "Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarıldı.

AA
TMSF’den Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 43 milyon 100 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 21 Aralık 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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TMSF'den "Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışı
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