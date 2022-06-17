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Haberler Ekonomi Haberleri TMSF'den "kayyım haberleri" açıklaması: O iddialara yalanlama geldi!
Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:20

TMSF'den "kayyım haberleri" açıklaması: O iddialara yalanlama geldi!

AA
TMSF’den kayyım haberleri açıklaması: O iddialara yalanlama geldi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yayımlanan kayyım haberleri hakkında açıklama yaptı. TMSF, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayımlanan 'Kayyım 20 milyon avro ile kayıplara karıştı' haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Söz konusu haberler hayal mahsulü olup iddialar gerçek dışıdır" dedi.

TMSF açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, 'Kayyım 20 milyon avro ile kayıplara karıştı' haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberlerin hayal mahsulü, iddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyımlık yaptığımız şirketler, kanunda emredildiği üzere, 'basiretli tacir' gibi profesyonelce yönetilmekte, denetlenmekte ve her zaman hesabı verilmektedir. FETÖ ile ilgili şirketlere kayyım olarak görevlendirildiğimizden beri, kasıtlı olarak mesnetsiz iddialarla ve sansasyonel rakamlarla kayyım haberleri üretilmektedir. Böylesi yalan veya yanlış haberlerle TMSF'yi, kayyım temsilcilerini ve yönettiğimiz markaları itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı hatırlatırız.

TMSF yönetiminde hem kârlılığı hem de istihdamı artırılan şirketlere yalan haberlerle zarar vermeye çalışanlar suç işlemektedirler. Kurumumuza emanet edilen şirketleri ve markaları korumak için, kasıtlı olarak bu ve benzeri haberleri üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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TMSF'den "kayyım haberleri" açıklaması: O iddialara yalanlama geldi!
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