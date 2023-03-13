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Haberler Ekonomi Haberleri TMSF'den 'yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 13.3.2023 17:59 Son Güncelleme: 13.3.2023 18:13

TMSF'den 'yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı' iddialarına yalanlama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan "TMSF, yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddialarını yalanladı. TMSF'den yapılan açıklamada kurumun böyle bir yetkiye sahip olmadığı hatırlatıldı.

AA
TMSF’den ’yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı’ iddialarına yalanlama

Sosyal medyada ortaya atılan ve bazı basın organlarında haberleştirilen' yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği kaydedildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YASNITMIYOR"

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF'nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu'nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. TMSF'nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tahsilat yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kanun ile uyumlu hale getirilmiştir." denildi.

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TMSF'den 'yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı' iddialarına yalanlama
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