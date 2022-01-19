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Giriş Tarihi: 20.1.2022

T.Nippon Sigorta kasko poliçesini genişletti

Mevcut kasko ürününde yer alan Geniş, Dar ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden Türk Nippon Sigorta, Gülümseten Kasko paketine yeni eklemeler yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kasko ürününde 2022 yılında avantajlı hizmetler sunacaklarını belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta olarak, 2021 yılında belirlediğimiz yıl sonu hedeflerimize ulaştık. 2022 yılında da avantajlı hizmet anlayışımız ve yapacağımız kampanyalar ile tüm ürünlerimizde olduğu gibi kasko ürünümüzde de müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz" dedi. 2022 yılı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngördüklerini ifade eden Pamukçu, "Kasko ürünlerimize farklı düzenlemeler yaparak, daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, fiyatlamada da üründeki farklara göre ekonomik avantajlar sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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T.Nippon Sigorta kasko poliçesini genişletti
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