TOBB: 2022’de kurulan şirket sayısı yüzde 27,8 arttı

TOBB, Aralık 2022'ye ilişkin kurulan ve kapatan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,8 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 azaldı. 2022'de, 2021'e göre kapanan şirket sayısında yüzde 42,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,3 artış yaşandı.

Aralık 2022'de, Aralık 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 75,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 arttı. Aralık 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 20,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3, kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,8 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,8 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 218,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,3 artış gerçekleşti.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2022'de kurulan toplam 15 bin 264 şirket ve kooperatifin yüzde 84,9'u limited şirket, yüzde 13,6'sı anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif olarak kuruldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 9,9'u Ankara, yüzde 6,2'si Antalya'da kuruldu. Aralık 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2022 yılında toplam 142 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu.

Aralık 2022'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 802'si Türkiye, 155'i Rusya Federasyonu, 92'si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1539 yabancı ortak sermayeli şirketin 165'i anonim, 1374'ü limited şirket olarak gerçekleşti. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 73,1'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.