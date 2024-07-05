Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOBB 3 bin 42 sanayi kapasite raporuna onay verdi
Giriş Tarihi: 5.7.2024 10:36 Son Güncelleme: 5.7.2024 10:37

TOBB 3 bin 42 sanayi kapasite raporuna onay verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 18,9 azalarak 3 bin 42 oldu.

AA
TOBB 3 bin 42 sanayi kapasite raporuna onay verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2024'ün ilk 6 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

'BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR'

Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da yıllık bazda yüzde 18,9 azalışla 3 bin 42 oldu. En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 821 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 226 raporla Bursa ve 196 ile Ankara izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Haziran 2023'te 96 bin 374 iken geçen ay 1538 azalışla 94 bin 836'ya geriledi.

Çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 3 milyon 972 bin 885 olarak hesaplandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB 3 bin 42 sanayi kapasite raporuna onay verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA