TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen il ile ilçe oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında, elektrikteki çok yüksek fiyat artışlarını gündeme getirdiklerini, yeniden ele alınmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bununla ilgili açıklama yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu konuda yakında olumlu bir gelişme olmasını beklediklerini dile getirdi.

Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artmasının hem sosyal açıdan olumlu olduğunu, hem de piyasaları canlandıracağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ama tüm ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 lira asgari ücretli de üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama üzerimizden yük kalkmış oldu." diye konuştu.