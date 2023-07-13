TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Avrupa iş dünyasına çağrı

Almanya-Türkiye Yeniden Yapılanma Konferansı'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesindeki insanların maddi destekten ziyade, üretim ve ticaret yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Başta Almanya olmak üzere Avrupa iş dünyasını deprem bölgesinden tedarik sağlamaya davet ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, onlar için yapabilecek en güzel desteğin bu olacağını belirterek TOBB olarak her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini bir kez daha Avrupa iş dünyasının gündemine getirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu bu konudaki iş birlikleri için, Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na, Eurochambres'a, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Depremin 11 vilayeti ve burada yaşayan 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 binden fazla bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunların içinde yaklaşık 900 bin bağımsız bölüm vardı. 3 milyondan fazla insan evsiz kaldı. Depremin etkilediği bölge, ülkemizin önemli sanayi, tarım ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz milli geliri ve ihracatı içindeki payı yüzde 9'un üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Almanya olmak üzere, çok sayıda AB üyesi ülkesi ve uluslararası camianın süratle tepki vererek, Türkiye ile dayanışma gösterdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Dost kara günde belli olur. Siz de bizim kara gün dostumuzsunuz." dedi.

TOBB olarak, depremin yaşandığı günün sabahında bir kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Ekonominin ve istihdamının yeniden canlandırılması için çeşitli girişimler başlattık. Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı ile ulusal gıda perakendecilerini, deprem bölgesinden tedarik sağlamaya yönlendirdik. E-ticaret pazaryerlerinden deprem bölgesindeki üreticilere destek vermelerini temin ettik. İşte bu projelere Avrupa iş dünyasının desteğinin çok önemli olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian da Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kararlığı ve eylem gücüne hayranlık duyduğunu belirterek deprem sonrası yardım için hemen zemin hazırlayıp etkinlik düzenlenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Adrian, yardım konusunda iki ülke işadamları olarak ortak platformda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN VE SCHOLZ DA VİDEO MESAJLA KATILDI

Konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un video mesajları da konuklara izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, asrın felaketinde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 300 bin binanın kullanılmaz hale geldiğini ve ilk günden itibaren depremin yarılarını sarmaya başladıklarını söyledi.

Belediyelerin, STK'ların çabalarını yanlarında hissettiklerini anlatan Erdoğan, TOBB'un da en önemli aktörler arasında yer aldığını belirterek, "Yardıma koşan dost ülkelerin yardımlarını asla unutmayacağız. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Ekim kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan ilk 319 bin konutu hak sahiplerine teslim edileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Toplamda 650 bin konut inşa edilecek. Depremin verdiği hasarın maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu yükün altından siz dostlarımızım yardımıyla kalkacağız. Bu nedenle bu toplantıda mesaj gönderen dostum Şansölye Olaf Scholz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şansölye Olaf Scholz da mesajında, Birleşmiş Milletler'in, depremi, "son yüzyıl içindeki dünyanın en şiddetli depremi" olarak açıkladığına dikkati çekerek, "Binlerce insan hayatını kaybetti. Acı ve yıkımı kalbimizde hissettik. İlk günden itibaren Almanya olarak gerek teknik gerekse maddi yardımda bulunduk. Alman ordusu yardım bağışının yan sıra seyyar klinik kurdu. Avrupa'da komşu ve dost olarak yanınızdayız." ifadelerini kullandı.