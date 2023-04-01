TOBB ’İş Dünyası Konut Seferberliği’ni başlattı! İş dünyasına ve hayırseverlere çağrı yapıldı

İŞ DÜNYASINA VE HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Hisarcıklıoğlu, yaraları saracaklarını, depremden etkilenmiş şehirleri tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, bugün de, mübarek ramazan ayında hayırlı bir işi başlatmak, büyük bir adım atmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Depremde yiten canların geri getirilemeyeceğini ancak yürekleri yakan bu acıları bir nebze olsun dindirebilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bunun da tek yolunun, birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, yardımlaşma ayı olan ramazanı, deprem bölgesindeki vatandaşların yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istediklerini belirterek, bölgenin toparlanması için öncelikle kalıcı ve sağlam konutlara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.