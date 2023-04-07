TOBB “El Verin Ev Yapalım” Kampanyası Dijital Destek Kartları Trendyol’da

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, afet bölgesine desteklerine devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "El Verin Ev Yapalım" konut seferberliğine katkı amacıyla Trendyol platformunda sunulan dijital destek kartları ile herkes, deprem bölgesindeki vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşturulmalarına katkı sağlayabiliyor. Trendyol'da yer alan TOBB dijital destek kartları ile kullanıcılar kampanyaya 100 TL'den 10.000 TL'ye kadar destek olabilecek.

TOBB dijital destek kartlarına yurt dışından da earthquake.trendyol.com adresi üzerinden ulaşılabilecek. Yurt dışından destek olmak isteyenler, bu uygulama üzerinden dijital destek kartlarını satın alabilecek.

Trendyol'da afet bölgesinde aktif görev alan STK'ların dijital destek kartları ile afetin ilk gününden bu yana sivil toplum kuruluşlarına 200 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı.

TOBB dijital destek kartlarına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.