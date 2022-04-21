TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’ndan İstanbul gençliğine büyük proje

Gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak, genç fikirlerin desteklenerek girişime dönüşmesi ve ticarileşmesine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje 3 adımdan oluşuyor.

Başvuruların alınması ve alınan başvuruların değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalacak en iyi 50 projenin seçilmesi projenin ilk adımını oluşturuyor. İkinci adımda; finale kalan 50 takıma girişimcilik eğitimi ve deneyim paylaşım programı uygulanacak. Takımların yenilikçi ürün ya da hizmetlerini yarıştırdıkları "Fikir Maratonu" ile de proje finali gerçekleştirilecek. Projenin son adımında ise fikir maratonu ile belirlenen ilk 10 takımın tamamına, ürün veya hizmetlerini ilgili olduğu sektörlerin çalışma sahalarından yararlanarak geliştirme ve geliştirdikleri ürün ya da hizmetlerini test etme imkânı sunulacaktır.

TOBB İstanbul GGK İcra Kurulu Başkanı Hasan BÜNÜL; TOBB Projektör projesinin girişimcilik eko sistemine çok farklı bir boyut kazandıracağını, gençlerin ekosisteme erken yaşlarda dahil olmasının İstanbul'un girişimcilik ekosistemi için yepyeni fırsatlar doğuracağını belirterek, "girişimcilik uzun soluklu bir serüven, gençleri hem eğitim hem network alanında tüm imkanlarımızı seferber ederek destekleyeceğiz" dedi.

TOBB İstanbul GGK İcra Kurulu Üyesi Safa ALBAYRAK; iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi için, projenin sürekli yaşayan bir sistem haline getirilmesini, böylece liseli gençlerin fikirlerinin devamlı desteklendiği bir girişimcilik merkezini İstanbul'a kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

TOBB İstanbul GGK Üyesi ve TOBB Projektör Projesi Genel Koordinatörü Ekrem YILDIRIM; Takımını Kur, Projeni Hazırla, TOBB Projektör ile Hayata Geçirelim sloganı ile liseli gençlere çağrıda bulunduklarını belirterek; proje ile girişimcilik kültürünün lise öğrencilerine kazandırılmasıyla; düşünen, araştıran ve sürekli üreten bir nesil oluşmasını amaçladıklarını belirterek, projesi veya iş fikri olan tüm lise öğrencilerini projeye katılmaya davet etti.