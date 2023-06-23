TOBB kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 9,4 artarak 9 bin 174'ten 10 bin 40'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41 yükselerek 2 bin 7 oldu. Nisanda 1423 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise mayısta kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kapanan şirket sayısı yüzde 0,4 artış gösterdi.

Mayısta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, kooperatif sayısı yüzde 31 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 41, kooperatif sayısı yüzde 105,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,8 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kooperatif sayısı yüzde 150,9 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 0,4, kooperatif sayısı yüzde 33,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 138,5 artış kaydetti.

ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 336 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sını limitet şirketler, yüzde 11,5'ini anonim şirketler, yüzde 2,9'unu kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4'ü İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Mayısta Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 466'sı ticaret, 1584'ü inşaat ve 1430'u imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 575'i inşaat, 393'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 116'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 691'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'inin inşaat ve 256'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1233'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 469'unun inşaat, 307'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 296 kooperatif kurulurken bunların 207'si konut yapı, 52'si işletme, 19'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 79'u Rusya ve 64'ü İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 123'ü anonim, 838'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 773'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 267'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 263 gayrimenkul acenteleri ve faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

YILIN İLK 5 AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 3,1 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde 2022'nin ilk 5 ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,1 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,2, kooperatif sayısı yüzde 4,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,6 arttı.