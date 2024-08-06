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Giriş Tarihi: 6.8.2024 10:45 Son Güncelleme: 6.8.2024 10:45

TOBB temmuzda 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 16,7 artarak 4 bin 588 oldu.

AA
TOBB temmuzda 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 16,7 artışla 4 bin 588'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1205 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 323 raporla Ankara ve 305 ile Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Temmuz 2023'te 97 bin 207 iken geçen ay yüzde 1,3 azalışla 95 bin 972'ye geriledi.

Çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 4 milyon 8 bin 208 olarak hesaplandı.

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TOBB temmuzda 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay verdi
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