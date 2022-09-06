TOBB’un ağustosta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık yüzde 41,7 arttı

TOBB, ağustos ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 41,7, yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 4 bin 615'e yükseldi

Yılın 8 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 35 bin 968'e çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il, 1282 raporla İstanbul, 337 raporla Ankara, 307 raporla Bursa olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ağustos 2021'de 83 bin 292 iken, bu yılın ağustos ayında yüzde 11,6 yükselerek 92 bin 937'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 3 milyon 786 bin 360 olarak hesaplandı.