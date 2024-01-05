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Giriş Tarihi: 5.1.2024 10:32 Son Güncelleme: 5.1.2024 10:35

TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Aralık 2023'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,8 artışla 5 bin 109 oldu.

AA
TOBB’un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Aralık ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,8 yükselerek 5 bin 109'a çıktı.

Aralık 2023'de onaylanan kapasite raporu sayısı Aralık 2022'e göre yüzde 1,4 arttı.

Geçen yıl onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2022'ye kıyasla yüzde 3,2 azalarak 53 bin 351'e indi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk üç il, 1203 raporla İstanbul, 352 raporla Bursa ve 338 raporla İzmir olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2022'de 95 bin 772 iken geçen ay yüzde 1,6 yükselişle 97 bin 294'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 3 milyon 993 bin 275 olarak hesaplandı.

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TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı
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