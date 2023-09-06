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Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:31

TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ağustosta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 8,7 artarak 4 bin 275 oldu.

AA
TOBB’un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,7 yükselerek 4 bin 275'e çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il İstanbul (1127), Ankara (302), Bursa (294), İzmir (283) ve Kocaeli (165) olarak sıralandı.

Ağustos 2022'de 92 bin 937 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 4,4 yükselerek 97 bin 8'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,5 artışla 3 milyon 956 bin 985 olarak hesaplandı.

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TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,7 arttı
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