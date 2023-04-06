Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOBB'un onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 27,6 arttı
Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:48

TOBB'un onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 27,6 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından martta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 artışla 4 bin 898 oldu.

AA
TOBB’un onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 27,6 arttı

TOBB, mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, martta onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 27,6 artarak 4 bin 898'e yükseldi.

Martta onaylanan 4 bin 898 kapasite raporunun 1327'si İstanbul'da, 388'i Ankara'da, 350'si İzmir'de, 315'i Bursa'da, 240'ı Konya'da, 215'i Kocaeli'nde, 167'si Gaziantep'te, 115'i Tekirdağ'da, 113'ü Kayseri'de, 105'i Adana'da düzenlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Mart 2022'de 88 bin 254 iken geçen ay yüzde 9,5 (8 bin 359) artışla 96 bin 613'e ulaştı.

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Mart 2022'de 3 milyon 661 bin 251 iken yüzde 7,2 (264 bin 772) artarak, Mart 2023'te 3 milyon 926 bin 23 olarak hesaplandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB'un onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 27,6 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA