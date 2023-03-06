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Giriş Tarihi: 6.3.2023 10:50

TOBB'un şubatta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11 düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından şubatta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11 azalışla 3 bin 838 oldu. Toplam çalışan sayısı yüzde 8 artarak 3,9 milyon oldu.

AA
TOBB’un şubatta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11 düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 gerileyerek 3 bin 838'e düştü.

2023'ün ilk iki ayında sanayi kapasite raporu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,8 arttı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1035 raporla İstanbul, 286 raporla Bursa, 276 raporla Ankara olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Şubat 2022'de 87 bin 6 iken geçen ay yüzde 11,3 yükselişle 96 bin 838'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3 milyon 906 bin 53 olarak hesaplandı.

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TOBB'un şubatta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 11 düştü
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