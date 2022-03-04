TOBB’un şubatta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

TOBB, şubat ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 4 bin 311'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, İstanbul (1165), Bursa (344), Ankara (336), İzmir (230) ve Kocaeli (168) olarak sıralandı.

Şubat 2021'de 80 bin 4 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 8,8 yükselerek 87 bin 6'ya ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 8,7 artışla 3 milyon 615 bin 758 olarak hesaplandı.

Yılın ilk iki ayında onaylanan kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 yükselişle 8 bin 931'e çıktı.