TOBFED tarih vererek yeni uygulamayı açıkladı: Belgesi olmayan mesleğini yapamayacak

Açıklamada, vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin söz konusu tarihten itibaren MYK Belgesi olmadan çalışmalarının mümkün olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin yapacakları yoğun denetimlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olamadan vale görevlisi olarak çalışanlara ve bu kişileri çalıştıran işletmelere ağır cezai sorumluluklar gelmektedir. 01.01.2023 tarihine kadar tüm vale çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları vale görevlilerine bu belgeyi almakla yükümlüdür. Üstelik sınav için işletmelerin yatırdıkları ücret, uluslararası fonlar tarafından karşılanmaktadır. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından her hafta yapılan sınavlara katılmak için 0212 570 36 34 ve 0533 335 52 11 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırılabilir."