TÖDEB Amsterdam’da Türk fintek sektörüne öncülük edecek

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 20 üyesiyle dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe'da yer alacak. 4-6 Haziran 2024 tarihlerinde Amsterdam'da gerçekleşecek bu büyük etkinlikte, TÖDEB'in öncülüğünde Türkiye Pavilyonu kurulacak.

Money20/20 Europe, finansal teknolojideki en son eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışmak için küresel liderleri ve yenilikçileri bir araya getiriyor. Binlerce sektör profesyonelinin katılacağı fuar, bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörlerinden kilit paydaşları ağırlayacak. Bu etkinlik, yeni iş birliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek için Amsterdam'da bir odak noktası oluşturuyor.

MİLLİ KATILIM SAĞLANACAK

Dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe'a 2023 yılında 8 üyesiyle katılan TÖDEB, bu yıl fuarın en büyük alanlarından birinde 20 üyesiyle milli katılım sağlayacak. TÖDEB öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulacak Türkiye Pavilyonu'nda Elekse, Fastpay, İninal, İstPay, Lidio, Moneypay, N Kolay, Octet, Ödeal, Paratika, PayByMe, PayFix, Paynet, Payporter, Paytr, Sipay, Tom Pay, Tosla, TRPOS ve Vizyon firmaları yer alacak.

AMSTERDAM'DA DEV SEKTÖR BULUŞMASI

Pavilyon aynı zamanda Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli, Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aşkın Pekel, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Daire Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Benelüks Bölgesi Ülke Danışmanı Ethem Tokgozlu, Fahri Konsolos Titus Kramer ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları tarafından ziyaret edecek. Ziyaretin akabinde Lahey Büyükelçiliği himayesinde TÖDEB işbirliğiyle, TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kork ve BankPozif'in destekleriyle Hollanda Türk İş Dünyası ve Finans Sektörü Buluşması gerçekleşecek.

"TÜRKİYE PAVİLYONU'NDAN DÜNYAYA SESLENECEĞİZ"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Money 20/20 Fuarı TÖDEB olarak ilk katıldığımız uluslararası fuar olma özelliğini taşıyor. İlk adımı Avrupa'nın en büyük fuarında atmıştık ve çok olumlu tepkiler almıştık. Bu sene çok daha büyük bir alanda 20 üyemizle temsil edileceğiz. Burada olmak, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir etkinlikte en büyük katılımcılardan biri olmak bizim için çok önemli. Amsterdam'da kurduğumuz Türkiye Pavilyonu hem bizim hem de sektörümüz için bir gövde gösterisi. Biz de üyelerimizin talebi, ülkemizin hedefleri ve sektörümüzün gelişimini takip ederek buraya geldik" ifadeleriyle fuarın önemine dikkat çekti.

"AVRUPA HER DAİM İŞ ORTAĞIMIZ"

Bilgetekin, "Money 20/20 Europe'u sadece bir Avrupa fuarı olarak görmememiz gerekiyor. Burası fintek sektörünün kalbinin attığı yer. İş birliklerinin yapıldığı, imzaların atıldığı, geleceğin şekillendiği bir alan burası. Hem ülkemiz hem de üyelerimiz için Avrupa doğal ticaret paydaşımız. Regülasyonlardaki uyum sebebiyle de dünyaya açılma kapımız. Bu sebeplerle Money 20/20 Europe Fuarı'nda olmak Türk ödeme ve elektronik para sektörü için kıymetli ve değerli. Bu etkinliğin Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle milli katılım olması ayrıca önemli. Türkiye Pavilyonu'nda ülkemizin bayrağı altında temsiliyet sağlamak bizi gururlandırıyor. Bu çabamız sırasında bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a, Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'a ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanımız Göksel Aşan'a şükranlarımı sunuyorum. Onların ön açıcı desteği ve üyelerimizin çabaları ile sektörümüzü Avrupa'nın yıldızı haline getireceğiz" dedi.