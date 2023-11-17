Togg, 2025’te Avrupa yollarında olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg'un 2025 yılında Avrupa yollarında görüleceğini söyledi. Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Kacır, ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kacır, "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak" dedi.Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini kaydetti.Tesla ile de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık" değerlendirmesinde bulundu. Toyota'nın şarj edilebilir hibrit üretiminde Avrupa'daki ilk adımını Türkiye'de attığını hatırlatan Bakan Kacır, "Ford, elektrikli ticari araçlar üretmeye dönük yatırımı Yeniköy tesislerini tamamlamış oldu" şeklinde konuştu.Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, dünyada dördüncü olduğunu, kısa süre içinde Türkiye için dünya ikinciliğini hedeflediklerini söyledi. Çin dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi ülke konumunda bulunuyor. Dünyadaki güneş panellerinin yarıdan fazlasının üretimi Çin'de gerçekleştiriliyor.