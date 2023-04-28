Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOGG, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
Giriş Tarihi: 28.4.2023 23:07

TOGG, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda , "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

AA
TOGG, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı

Togg'un resmi Twitter hesabından, T10X'lerin teslimatına ilişkin bir video paylaşıldı.

Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
TOGG, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA