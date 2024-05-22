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Giriş Tarihi: 22.5.2024 16:24

Togg, 800 bin liralık kredi kampanyasını uzattı

Togg, T10X'e özel 800 bin liralık kredi kampanyasının 26 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

AA
Togg, 800 bin liralık kredi kampanyasını uzattı

Togg'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, Togg T10X'e özel kredi kampanyasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, T10X'lerin kurasız ve hızlı teslim edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 uzun menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz. Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar siparişinizi oluşturun, kurasız, hızlı teslimatla T10X'e sahip olun."

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Togg, 800 bin liralık kredi kampanyasını uzattı
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