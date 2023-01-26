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Giriş Tarihi: 26.1.2023 17:11 Son Güncelleme: 26.1.2023 17:13

Togg açıkladı! Binlerce kez tıklandı

Togg'un dijital platformu Trumore, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "100 binler Trumore’da. Yayınlandığı günden beri tüm platformlarda Trumore 100 bin kez indirildi! #Togg mobilite ekosistemine giriş yapan herkese hoş geldin diyor ve teşekkür ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Togg açıkladı! Binlerce kez tıklandı

Togg ilk temas noktası olan mobil uygulaması Trumore, altı gün önce App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunuldu. Togg, bu uygulama vasıtasıyla sunulan 100. Yıl Özel Seri NFT'lerden birine sahip olanların, satın aldıkları NFT'yle aynı sıra numarasını taşıyan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olabileceği bilgisini verdikten sonra uygulama yoğun ilgi gördü. Daha bir hafta olmadan 100 bin kez indirilen Trumore için platform sahipleri, gösterilen yoğun ilgi için teşekkür etti.

"100 BİN KERE TEŞEKKÜRLER"

Togg'un dijital platformu Trumore, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu ilgiden ötürü, "100 binler Trumore'da. <💙>Yayınlandığı günden beri tüm platformlarda Trumore 100 bin kez indirildi! #Togg mobilite ekosistemine giriş yapan herkese hoş geldin diyor ve teşekkür ediyoruz!" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

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Togg açıkladı! Binlerce kez tıklandı
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