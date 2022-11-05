Togg Avrupa’da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla’dan daha güzel

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINA YENİ BİR ALTERNATİF KATILDIĞI İÇİN ÇOK MEMNUNUM"

"Gerçekten de çok hoş bir otomobil olmuş. Elektrikli otomobil pazarına yeni bir alternatif katıldığı için çok memnunum. Almanya gibi rekabetin çok zor olduğu bir pazarda ne kadar şansı olacağını göreceğiz. TOGG CEO'sunun Bosch'un eski genel müdürü olduğunu, bu arabayı imal etmek için bazı Türk firmalarının güç birliği yaptığını biliyorum, yeterlilikleri var. Neler olacağını göreceğiz."