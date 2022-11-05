Togg Avrupa’da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla’dan daha güzel

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, üretim bandından indirildi. Türkiye'de büyük heyecanla karşılanan Togg, Almanları da kendine hayran bıraktı.
Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, otomotiv endüstrisinin kalbi sayılan ve çok sayıda otomobilin üretildiği Almanya'nın da gündemindeydi.
İşte Almanların yerli otomobilimiz Togg hakkındaki çarpıcı yorumları:
"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINA YENİ BİR ALTERNATİF KATILDIĞI İÇİN ÇOK MEMNUNUM"
"Gerçekten de çok hoş bir otomobil olmuş. Elektrikli otomobil pazarına yeni bir alternatif katıldığı için çok memnunum. Almanya gibi rekabetin çok zor olduğu bir pazarda ne kadar şansı olacağını göreceğiz. TOGG CEO'sunun Bosch'un eski genel müdürü olduğunu, bu arabayı imal etmek için bazı Türk firmalarının güç birliği yaptığını biliyorum, yeterlilikleri var. Neler olacağını göreceğiz."
"BENİ BİR ARABADA ETKİLEYECEK OLAN ŞEYLERE SAHİP"
"Çok şık, görüntü olarak modern bir otomobil. Beni bir arabada etkileyecek olan şeyler; fiyatı, ne kadar sağlam yapıldığı, teknik özellikleri, testlerden geçmiş olması, pazarda uzun süreli bulunuyor olması. Sanırım bu otomobil yeni olduğu için bu konuda elimizde veri yok. Ama genel görüntü itibariyele negatif bir düşüncem yok."
Togg'un teknolojisinin yanında, tasarımı da en çok dikkat çeken yönlerinden biri. Almanlar, yerli otomobil Togg'un göze hitap eden tasarımı için de övgü dolu cümleler kurdu:
"HYUNDAİ, TOYOTA'YI ANDIRIYOR, AUDİ'YE VE TESLA'YA DA BENZİYOR"
"Tasarımı çok güzel, Hyundai, Toyota'yı andırıyor, dış görünümü harika. İç tasarımı da çok güzel, özellikle ışıklandırmaları beğendim, Audi'ye benziyor. Bir arkadaşım bana daha önce fotoğraflarını göndermişti. Görüntü olarak Tesla'ya da benzettim."
"TESLA'YLA KIYASLARSAK EĞER ONA RAKİP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
"Dışarıdan görüntüsü itibariyle çok kaliteli duruyor. Tesla'yla kıyaslarsak eğer ona rakip olacağını düşünüyorum ve model olarak Tesla'dan daha güzel. Çok enteresan bir iç dizaynı ve kokpiti var, göze hitap ediyor. Bizim gibi normal kazancı olan insanlar için Almanya'da elektrikli araba satın almak şu an zor."
Togg'dan övgüyle bahseden Almanlar, aracın Almanya'ya geleceği günü bekliyor. Fiyatının kendileri için makul olması durumunda, Togg'u satın almak istediklerini belirtiyorlar.
"TOGG'UN ÇOK HARİKA GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMELİYİM"
"Hiç elektrikli otomobil kullanmadım, ama Almanya'ya gelirse diğer özellikleri, fiyatı da ilgimi çekerse satın almayı düşünebilirim.
Çok harika göründüğünü söylemeliyim.
Doğrusu Türkiye'nin böyle bir araba üretmesine şaşırmadım, çünkü teknolojisi günden güne ilerleyen bir ülke.
O yüzden kendi otomobil markasını çıkarması sürpriz değil."
"FİYATI UYGUN OLURSA SATIN ALMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNÜRÜM"
"Volvo'ya benziyor, içerideki büyük ekranlar hoş. LED ışıkları çok hoşuma gitti, beğendim gerçekten de güzel araba.
Eğer fiyatı da uygun olursa satın almayı kesinlikle düşünürdüm. İlk otomobil markası olarak gayet güzel."
"Daha önce TOGG'u duymamıştım ama görüntüsü gerçekten çok güzel, çok spor ve modern. Doğrusu Türkiye'den böyle bir araba çıkmasına şaşırmadım. Umarım satın alabiliriz."
"Eğer bu otomobil Almanya'ya gelirse ve fiyatı da uygun olursa ilgilenebilirim. Türkiye'nin kendi otomobilini yapıyor olması pozitif anlamda beni şaşırttı. Gelecekte bu otomobille ilgili olumlu şeyler duyacağımıza eminim. Elektrikli otomobiller geleceğin ulaşım araçları olacak ve bu otomobilin üreticileri bunu düşünmüşler."
Yerli ve milli otomobil TOGG'a Almanlardan övgü: "Türkiye'nin teknolojisi günden güne ilerliyor" | Video