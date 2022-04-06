Togg bakanlardan tam not aldı

Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı ve pistteki ilk deneme sürüşü gerçekleştirildi. Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. İncelemeler sırasında bin 491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi.İncelemelerin ardından iki bakan sırasıyla Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. Direksiyona ilk geçen Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" diye konuştu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor" esprisini yaptı. Bakan Nebati deneme sürüşü sonrası "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah" ifadelerini kullandı.Daha sonra Bakan Varank, TOGG CEO'su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. TOGG'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil 84 milyon gurur duyacak" şeklinde konuştu.Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik tesisinde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022'de tamamlanacak. Yüzde 86'sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı. 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.