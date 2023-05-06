Togg, Bursa’da asker uğurlamasında konvoy başı oldu

Varank'ın talimatıyla Kapadokya renkli Togg, İnegöl'e getirildi. Boynuna asker şalı dolayan Bacak, üzerinde Türk bayrağı bulunan T10X model Togg'un sürücü koltuğuna oturdu.

Togg ile en önde İnegöl turu atan Bacak'a, konvoyda araçlarıyla akrabaları ve arkadaşları eşlik etti.

İnegöl Belediyesi önüne de getirilen T10X, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.