TOGG C segmenti çalışmalarına başladı

TÜRKİYE'NİN otomobili TOGG, üretilecek beş modelinden C segmentindeki sedanı için çalışmalara başladı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş , "Yeni bir oyuncu olarak biz kendimize beş tane model belirledik ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" dedi. 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesisleri kurguladıklarını anlatan Karakaş, "2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı lanse edeceğiz. Araştırmalarda şunu gördük; orta-uzun vadede seçim sepetine girebilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. İdeali 4 ile 6 civarında. Biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak" diye konuştu.