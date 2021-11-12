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Giriş Tarihi: 13.11.2021

TOGG C segmenti çalışmalarına başladı

TOGG C segmenti çalışmalarına başladı
TÜRKİYE'NİN otomobili TOGG, üretilecek beş modelinden C segmentindeki sedanı için çalışmalara başladı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Yeni bir oyuncu olarak biz kendimize beş tane model belirledik ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" dedi. 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesisleri kurguladıklarını anlatan Karakaş, "2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı lanse edeceğiz. Araştırmalarda şunu gördük; orta-uzun vadede seçim sepetine girebilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. İdeali 4 ile 6 civarında. Biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak" diye konuştu.
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TOGG C segmenti çalışmalarına başladı
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