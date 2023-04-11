Togg damgası! Kabine üyeleri yerli otomobili Ankara Spor Salonu’nun önüne çekti

"TOGG, GÜVENLİ, KONFORLU VE EKONOMİK"

Bakan Bozdağ, her insana bir şeyi hayal edip projelendirmenin sonra onun temellerini atıp hayata geçirmenin nasip olmayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili hayal etmesinin, projelendirilmesine destek vermesinin ve aracın yollara çıkmasının önemini vurguladı.

Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı.

"KULLANIMI ÇOK RAHAT"

Bekir Bozdağ, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabii elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı."

"AKILLI CİHAZIMIZ TOGG İLE GÜN SONUNDA YOLLARDAYIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Togg ile ilk sürüşünün görüntülerini paylaştı.

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.