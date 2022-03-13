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Giriş Tarihi: 14.3.2022

Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla geçti

Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla geçti
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da testlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.
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Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla geçti
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