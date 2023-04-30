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Giriş Tarihi: 30.4.2023 16:29 Son Güncelleme: 30.4.2023 16:45

TOGG, Elazığ’da ilk sahibine teslim edildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Elazığ'daki ilk sahibine teslim edildi. Cihaz vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
TOGG, Elazığ’da ilk sahibine teslim edildi

Hem görselliği hem de teknik özellikleri ile dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG T10X için kura çekimleri yapılmıştı. Kuranın ardından Kula rengi TOGG, bugün Elazığ'da matematik öğretmeni Turgay Akgün'e (34) teslim edildi. Elazığ trafiğinde ilk kez yerini alan 23 LN 023 plakalı cihaz vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cihazla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Turgay Akgün, konuşmasında şunları söyledi: "Böyle yerli ve milli bir otomobile sahip olmak gerçekten mutluluk verici. Türkiye'de ilk on arasında yer almak ve bunu şehrimize ilk getirenlerden biri olmak çok heyecanlandırdı bizi. Togg akıllı bir cihaz, ona bir araç demek ya da sadece akıllı bir cihaz demek yetmeyecek. Bir telefondan, bilgisayardan fazlası. İhtiyaç duyacağınız her türlü probleme anında çözüm üreten akıllı bir cihaz.

Gece gündüz demeden çalışan, emek harcayan, bu projenin ortaya çıkmasından ve bu hale dönüşmesine kadar herkesi kutluyorum. Hakikaten mükemmel bir iş başarmışlar. Üst lige iyi bir başlangıç olmuş. Daha iyisini mühendislerimiz yapana kadar en iyisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Akıllı cihaz ne demekmiş bugün aracı kullanırken anladım.

Bir kez daha Türk olmaktan gurur duydum. Mühendislerimiz harika işler başarmışlar, yürekten kutluyoruz hepsini. Aracımızda 0 karbon emisyonu olup aynı zamanda çevreci yeni nesillere gelecek nesiller içinde iyi bir başlangıç olmuş."

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TOGG, Elazığ’da ilk sahibine teslim edildi
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