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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Togg Gemlik tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı

Togg Gemlik tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı
TOGG'UN Twitter hesabından Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı. Tesisin yüzde 96'sının, gövde tesisinin yüzde 92'sinin ve montaj tesisinin de yüzde 89'unun tamamlandığı bildirildi. Paylaşımdaki videoda da şu bilgiler yer aldı: "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Boya tankları ve fırınların testlerine başlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi."
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Togg Gemlik tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı
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