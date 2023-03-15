Togg için ilk siparişler yarın alınacak

Şirketten dün yapılan açıklamada; Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatı, 953 bin lira olarak duyuruldu. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, donanımı ve menzil özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Togg'un en yüksek donanım ve menzil sunan versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 790 bin lira olacak.