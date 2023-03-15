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Giriş Tarihi: 15.3.2023 16:46 Son Güncelleme: 15.3.2023 16:53

Togg için ilk siparişler yarın alınacak

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, yarın alınmaya başlanacak.

DHA
Togg için ilk siparişler yarın alınacak

Şirketten dün yapılan açıklamada; Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatı, 953 bin lira olarak duyuruldu. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, donanımı ve menzil özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Togg'un en yüksek donanım ve menzil sunan versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 790 bin lira olacak.

27 MART'A KADAR SÜRECEK

2 farklı donanım seviyesi ve 2 batarya seçeneğine sahip T10X'in ön siparişleri için bireysel kullanıcılara öncelik verilecek. T10X için ön siparişlerin alınmasına yarın 'Trumore' dijital platformu ve 'www.togg.com.tr' internet sitesi üzerinden başlanacak, 27 Mart'a kadar sürecek.

28 MART'TA ÖN SİPARİŞ SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Togg T10X'un ilk kullanıcıları, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve ilk siparişler de kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine kadar yapılandırabilecek. Noter huzurunda 28 Mart'ta yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

KULLANICININ ÇEKİLİŞ SIRALAMASINDAKİ YERİ DİKKATE ALINACAK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğiyle belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken, seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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Togg için ilk siparişler yarın alınacak
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