Togg için kritik gelişme! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla temel atılacak: Üretiminde sayılı ülkelerden biri olacak





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Togg Teknoloji Merkezi'ndeki tesisinde ocak ayında seri üretime başlayan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş, 24 Nisan Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle, 2024 yılı sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü inşaatının temelini atacak. Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün devreye girmesiyle Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.