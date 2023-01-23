Togg için ön sipariş şubatta

Türkiye otomotiv sektörünü 2023'de hareketli günler bekliyor. Yeni yatırım ve üretim planlarının açıklanacağı 2023, değişim ve dönüşümün yılı olacak. Yılın ilk yeniliği "Türkiye'nin Otomobili" Togg ile başlayacak. 2022 sonunda Gemlik Kampüsü'nde seri üretime başlayan Togg, homologasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk elektrikli SUV modelini mart sonunda satışa sunacak.Togg'un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un ön siparişinin dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacağını dile getiren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Şubat ayında siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" dedi.Şirket aynı zamanda kullanıcıların taleplerine göre esnek teslimat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. Online sipariş verecek olan tüketiciler araçlarını istedikleri yerden teslim alabilecek. Togg'un fiyatı da şubatta açıklanacak. Elektrikli Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak.Togg Gebze Kampüsü'nün yıllık kapasitesi 175 bin adet. İlk yıl 20 bin adetlik üretim hedefleniyor. Yeni modellerin gelişiyle üretim 2026'da 100 bin adeti bulacak. Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.