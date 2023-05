Togg ikinci elde 4 milyon TL’yi gördü

Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi karaborsacıları harekete geçirdi. Kısa süre önce teslimatları başlayan araçlar online satış sitelerinden dudak uçuklatan rakamlara satışa çıkarılmaya başladı. Bu sitelerde "Sahibinden Togg" olarak verilen ilanlarda resmi satış fiyatı ise 953 bin liradan başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 ila 4 milyon liraya kadar çıkarak üç katına ulaştı. Söz konusu ilanların kısa sürede alıcı bulduğu da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sadece araç değil Togg ile ilgili hemen her şey büyük ilgi görüyor. E-ticaret sitelerinde Togg ile ilgili maket, tişört ve benzeri promosyon ürünleri bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Araçla ilgili internette ilgi gören başka bir konu ise domain fiyatları. Örneğin www.marmaratoggbayi. com alan adı 250 bin lira, www.togg2elparca. com ise 300 bin lirada satılığa çıkmış durumda. Türkiye'nin yerli otomobile olan ilgi ve beğenisinin farklı bir seviyede seyrettiğini belirten otomobil uzmanları, "Türkiye'de bugüne kadar hiçbir otomobil bu kadar ilgi görmedi. Sanal dünyada da en fazla izlenen, araştırılan otomobil Togg oldu" yorumunu yaptı.İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik'te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri'de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Dünya çapında bir teknolojiye sahip olan ve teknik özellikleriyle araba tutkunlarını kendisine hayran bırakan Togg, 29 Mart'taki çekilişin ardından mayıs ayında teslimatlarına başlamıştı. Bu yıl 20 bin aracı teslim etmeyi planlayan şirketin yakın gelecekteki teslim sayısı ise 100 bine çıkacak.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Togg'un deneyim merkezleri her gün yüzlerce vatandaşı ağırlıyor. Test araçları üzerinde yerli otomobilin keyfine varan vatandaşlar, yerli otomobilin yurt sınırlarını aşarak Avrupa yollarına da çıkarılmasını istiyor. Test araçlarını inceleyen vatandaşlar Togg'un ülke sınırlarını aşmasını bekliyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları en kısa sürede yerli otomobili Avrupa'da da görmenin hayalini kuruyor.Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla birlikte yollardaki şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Türkiye'nin gururu olan Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerin kesintisiz enerji ile yol kat edebilmeleri için çalışmalar hızla devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı.Kurayla Togg sahibi olan vatandaşlara ait araçların teslimatları büyük heyecan yarattı. Şehre ilk girişleri için törenler düzenlenen araçlar bir süre şehir merkezinde gösterimde tutulurken, yerel gazetelerin de manşetlerini süsledi.