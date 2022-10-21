Togg ile Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

"ODAĞIMIZDA KULLANICI VAR"

Trendyol ile imzalanan niyet mektubu ilgili değerlendirmede bulunan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

"Kendimizi başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyor, bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yapıyoruz. Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol'la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak."