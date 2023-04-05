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Giriş Tarihi: 5.4.2023 23:14

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: "İlk günkü heyecan ve tutkuyla"

TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşıma, "Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat... İlk günkü heyecan ve tutkuyla." notu düşüldü.

AA
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: İlk günkü heyecan ve tutkuyla

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla." ifadelerine yer verildi.

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TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı: "İlk günkü heyecan ve tutkuyla"
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