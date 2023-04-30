TOGG Isparta’da teslim edildi

Gemlik TOGG üretim üssünde ön siparişi tamamlayan ve hak sahibi olan vatandaşların otomobilleri sahiplerine gönderilmeye devam ediyor.

Bursa, Elazığ, Adana, İstanbul, Isparta, İzmir ve Kocaeli'ne Sevkiyatlar gerçekleştirilirken, Isparta merkez Hızırbey Mahallesinde yaşayan ve hak sahibi olduğu öğrenilen Emrah Bey, yaklaşık 1 saat önce otomobiline kavuştu.

Türkiye'nin yerli ve Milli gururu TOGG'u Isparta sokaklarında gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle otomobilin etrafını sararak inceledi. Bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar otomobilin sahibine hayırlı olsun dileklerini de iletti.